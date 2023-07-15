Папа Римский откликнулся на обращение патриарха Кирилла по митрополиту Павлу

Папа Римский откликнулся на обращение патриарха Кирилла и займется освобождением наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова, который поддерживает общение с понтификом.

«Я общался с папой Франциском напрямую. Он мне сказал, что знает об обращении патриарха Кирилла и будет заниматься вопросом освобождения митрополита Павла», — сказал Севастьянов.

Он отметил, что папа Римский «откликнулся на обращение святейшего патриарха Кирилла – это факт».

15 июля патриарх Кирилл обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и папе Римскому Франциску I с призывом защитить от преследования наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Обращение патриарха опубликовано на сайте Русской православной Церкви.

До этого СБУ предъявила новые подозрения настоятелю Киево-Печерской лавры Павлу по двум статьям. 14 июля суд арестовал наместника Киево-Печерской лавры метрополита Павла до 14 августа.

Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.