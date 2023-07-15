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В Черногории спустя месяц подвели итоги парламентских выборов

Избирком Черногории объявил окончательные результаты выборов в парламент месяц спустя

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Варвара Гертье/РИА «Новости»

Государственная избирательная комиссия Черногории огласила окончательные результаты парламентских выборов, которые прошли в стране еще 11 июня, пишет CdM. По информации портала, победителем голосования стало движение «Европа сейчас», оно получило 24 места в законодательном органе республики.

Согласно результатам, опубликованным черногорским избиркомом, второе место за коалицией «Вместе! За будущее, которое принадлежит вам», ей достался 21 мандат в парламенте. Следом идет блок «За будущее Черногории» — 13 мест, затем «Храбрый счет» — 11 мандатов, а замыкает пятерку лидеров Боснийская партия с 6 местами. Кроме того, коалиция «За Тебя» и партия Албанский форум получили по два мандата, а движению «На правой стороне мира» и Албанскому альянсу досталось по одному месту.

«Согласно конституции Черногории, обсуждению вопроса о формировании нового правительства предшествует формирование парламента нового созыва. Учредительное заседание нового парламента состоится через пятнадцать дней после объявления государственной избирательной комиссией окончательных результатов выборов», — говорится в тексте.

Как ожидается, после формирования парламента президент Черногории Яков Милатович встретится с представителями партий в течение 30 дней, а затем предоставит мандат на создание кабмина тому кандидату, который сможет заполучить поддержку большинства депутатов.

Ранее в Черногории инициировали отставку глав МИД и Минобороны после их попадания в стоп-лист России.

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