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В Польше рассказали о своем превосходстве над остальными членами НАТО

Премьер Польши Моравецкий заявил, что страна обгоняет все страны НАТО по оборонным расходам

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Carlos Osorio/Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна стала примером для других государств-участниц Североатлантического альянса. В эфире Radiowa Trójka он отметил, что польская сторона опережает всех в блоке по оборонным расходам относительно национального ВВП страны.

«Это дает нам очень позитивное восприятие среди всех других стран. А почему это произошло? Потому что мы наладили государственные финансы и смогли выделить значительную часть бюджета на армию, на увеличение ее личного состава, на закупку вооружений», — пояснил Моравецкий.

Он также добавил, что считает подобное достижение крайне важным для Польши. Моравецкий подчеркнул, что от этого зависит безопасность государства.

«Это чрезвычайно важная вещь, потому что либо вам есть чем защищаться и вам не нужно защищаться, либо вам нечем себя защищать и вам нужно защищаться», — заключил премьер Польши.

Ранее в Польше призвал НАТО разместить на территории страны ядерное оружие США.

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