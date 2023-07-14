Распространенный на Украине миф о европейской интеграции не имеет никакого экономического обоснования, это детище пропаганды. Такое мнение высказал украинский политик Виктор Медведчук в своей статье, опубликованной в Telegram-канале «Другая Украина».

«Украинский миф о европейской интеграции не имеет никакого экономического обоснования. Тотальная пропаганда внушила украинцам, что членство в ЕС и НАТО никак не меньше, чем рай на земле», — отметил он.

Политик обратил внимание, что любая интеграция должна оставаться в разумных пределах, чтобы не превратиться в колонизацию.

Медведчук напомнил, что сейчас украинцы платят непомерно большую цену за выбор своего руководства. Среди самых острых проблем, накрывших страну: потеря ресурсного, производственного и трудового потенциала. Он отметил, что нужно было выполнять Минские соглашения, а не пытаться пролезть в Североатлантический альянс любыми путями.

«То есть Украина уже заплатила за свою недальновидную политику <…>. Никакая интеграция ни с кем и никогда не восполнит таких потерь», — подытожил политик.

В ранее опубликованной статье глава политсовета запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» прокомментировал отчет ООН о злоупотреблениях украинских властей в отношении граждан Украины.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.