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Американцы разочаровались в демократии

AP: только 10% американцев довольны демократией в США

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Kathy Willens/AP

Большинство граждан США не считают, что демократия в государстве отражает интересы его жителей, пишет Associated Press. По опросу агентства, проведенному совместно с центром NORC, только 10% респондентов уверены, что американская демократия очень хорошо справляется со своими функциями.

Согласно исследованию, 49% опрошенных придерживаются противоположного мнения в отношении работы демократии в США, а еще 40% американцев считают, что она справляется с поставленными задачами только частично. В то же время лишь 12% респондентов заявили, что правительство страны очень хорошо представляет их интересы, еще 35% в целом довольны работой Белого дома по этому направлению и 53%, напротив, не считают успешными действия властей.

По опросу, более 60% американцев видят проблемы с работой законов в США и тем, что политика страны не отражает мнения граждан по таким ключевым вопросам, как экономика, иммиграция, бюджетным расходам или абортам. А свыше 50% респондентов не довольны действиями властей в отношении защиты окружающей среды и сферы здравоохранения.

«Подавляющее большинство американцев — 71% — считают, что то, чего хочет большинство американцев, должно быть очень важным при принятии законов и политики, но только 48% считают, что это действительно так на практике», — подчеркивается в тексте.

Ранее большинство американцев выступили за избрание президентом США кого-то помоложе Байдена.

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