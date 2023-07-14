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Начальник генштаба США счел необходимым ускорить поставки оружия Тайваню

Reuters: руководитель генштаба США Милли призвал ускорить поставки оружия Тайваню

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Xu Chen/Global Look Press

Американские власти и их союзники должны ускорить поставки оружия на Тайвань для повышения обороноспособности. Такое заявлние сделал председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, которого цитирует Reuters.

«Та скорость, с который мы <…> помогаем Тайваню в улучшении оборонного потенциала, я думаю, должна быть увеличена в ближайшие годы», — отметил Милли.

Он обратил внимание, что в первую очередь Тайвань нуждается в средствах ПВО и технике, способной наносить удары по морским целям. Милли не исключил изменения мест базирования своего контингента в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Альтернативные варианты, по его словам, рассматриваются всерьез.

В Пентагоне также оценили угрозу вооруженной конфронтации с Китаем. Министр обороны США Ллойд Остин заявил о необходимости продолжать поддерживать силы сдерживания в Индо-Тихоокеанском регионе.

5 июля Минобороны КНР заявляло, что новые поставки американского оружия Тайваню делают из острова пороховую бочку и выразило решительный протест в связи с этим.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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