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СМИ: Турция не намерена дистанцироваться от России

Sabah: Турция не собирается дистанцироваться от России

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Umit Bektas/Reuters

Турция не планирует дистанцироваться от России, несмотря на активизацию отношений с США и Евросоюзом. Об этом пишет газета Sabah.

«Движение в сторону активизации отношений с США и ЕС не следует рассматривать как стремление дистанцироваться от России. Новая эра в отношениях с Западом не должна быть сформулирована как против России», — уточнили в статье.

По мнению политических аналитиков издания, Турция не собирается отказываться от своей позиции активного посредника между Украиной и Россией. Анкара рассчитывает на августовской встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предпринять шаги по укреплению отношений двух стран.

Турецкие власти пообещали не отворачиваться от России и поддержат «прозрачные переговоры» с официальной Москвой. Анкара будет продолжать проводить политику баланса как международная и региональная держава, развивая отношения с Западом и Европой.

10 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ожидает визит российского лидера в Турцию.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.

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