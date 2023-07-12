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Турция пообещала не отворачиваться от России

Hürriyet: Турция не отвернулась от России в сторону Запада, она поддержит диалог с Москвой

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Presidential Press Office/Reuters

Турецкие власти поддержат «прозрачные переговоры» с официальной Москвой, сообщает газета Hürriyet.

«Мнение о том, что Турция отвернулась от России и полностью повернулась лицом к Западу, не соответствует действительности», — рассказал источник в правительственных кругах.

Он обратил внимание, что Турция будет продолжать проводить политику баланса как международная и региональная держава. Руководство страны нацелено продолжать развивать отношения с Западом и Европой, но одновременно поддерживая «прозрачные переговоры» с президентом России Владимиром Путиным.

10 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об ожидании визита Путина в Турцию. По его словам, если визит российского лидера состоится, то главы двух стран точно обсудят темы зернового коридора и украинского конфликта. Эрдоган добавил, что не ожидает от Путина какой-то смены позиции в отношении посреднических усилий Турции.

Ранее он уже выражал надежду на встречу с Путиным в августе. До этого турецкий лидер рассказал, что 7 июля Турция принимала президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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