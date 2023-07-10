Матвиенко рассказала об итогах встречи с Си Цзиньпином

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Китай намерен «последовательно и настойчиво» продолжать сотрудничество с Россией. Об этом она сказала после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, передает РИА Новости.

По словам Матвиенко, с лидером КНР обсуждались много вопросов российско-китайского взаимодействия. Она высказала убеждение, что «Китай как очень ответственное серьезное государство никогда ни под кого не подстраивается», а отношения между двумя странами не подвержены никакой конъюнктуре и внешнему политическому воздействию.

«Главное, что я вынесла из всех встреч, бесед, - то, что Китай последовательно и настойчиво будет продолжать сотрудничество с РФ, сохранять ту дружбу, которая есть между нашими странами, народами», — заявила спикер Совфеда.

Матвиенко подчеркнула, что в лице Китая Россия может рассчитывать «на твердое надежное дружеское плечо».

До этого президент США Джо Байден призвал Си Цзиньпиня после его встречи с главой России Владимиром Путиным «быть осторожным», поскольку КНР зависит от инвестиций Запада.

До этого газета Financial Times писала, что во время визита в Москву Си Цзиньпин «с глазу на глаз» предостерег президента России от использования ядерного оружия в ходе спецоперации на территории Украины. Однако представитель Кремля Дмитрий Песков назвал подобные утверждения вымыслом.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что развитие отношений Китая и России является стратегическим выбором двух стран, основанным на коренных интересах.