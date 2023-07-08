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Песков: Россию никто не ставил в известность о передаче Украине главарей «Азова»* из Турции

Песков: Россию никто не уведомил о возвращение командиров «Азова» на Украину из Турции

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возвращение из Турции на Украину командиров батальона «Азов» (организация запрещена в России) стало нарушением имевшихся договоренностей. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, никто не оповещал российскую сторону о передаче военных и, согласно условиям договоренностей, эти солдаты должны были находиться в Турции до окончания конфликта на Украине.

Таким образом, по словам представителя Кремля, договор нарушили и Турция и Украина.

Как Песков также отметил, Россия «прекрасно понимает», что на Турцию оказывали большое давление в рамках подготовки к саммиту НАТО и Анкара проявляет солидарность с альянсом, будучи его членом, однако «нарушение договоренностей никого не красит».

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что вместе с главой офиса украинского лидера Андреем Ермаком возвращается из Турции после встречи с пятью командирами батальона «Азов». Зеленский выложил в своем канале соответствующее видео, где видно, как он и Ермак встречают в аэропорту украинских военных и садятся с ними в самолет.

7 июля президенты Турции и Украины Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский провели встречу в Стамбуле, где обсудили зерновую сделку, членство Киева в НАТО, двустороннее сотрудничество и восстановление Украины.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

*   организация запрещена в России
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