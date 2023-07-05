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Республиканцы перепутали флаг США со знаменем Либерии в День независимости

Республиканцы по ошибке поздравили граждан США с Днем независимости с флагом Либерии

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GOP/Twitter

Республиканская партия, одна из старейших политических сил США, опубликовала в Twitter поздравления с Днем независимости, который празднуется 4 июля, с флагом африканского государства Либерия, пишет The Guardian. По информации издания, твит был спешно удален, но пользователи соцсети успели сделать скриншот поста с ошибкой.

Как отмечает The Guardian, взамен удаленного твита с флагом Либерии, республиканцы опубликовали новый уже с верным символом. В посте Республиканской партии высказывается благодарность военным государства.

«Спасибо всем мужчинам и женщинам в военной форме, которые продолжают защищать нашу свободу дома и за рубежом. С Днем независимости!» — говорится в твите республиканцев.

При этом партия никак не прокомментировала пост с флагом Либерии, подчеркивает The Guardian, несмотря на множество насмешек со стороны пользователей Twitter, а также ряда сторонних интернет-сайтов.

Ранее в США чиновница дважды ошиблась, пытаясь поддержать Украину.

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