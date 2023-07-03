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Захарова отреагировала на восстановление членства США в ЮНЕСКО

Захарова: восстановление членства США в ЮНЕСКО проведено с нарушением устава

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ЭМПАТИЯ МАНУЧИ/Youtube

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что процедура восстановления членства США в ЮНЕСКО была проведена в нарушение устава организации. Об этом говорится на сайте министерства.

По ее словам, соответствующую процедуру провели «в нарушение устава организации и в обход действующих правил процедуры генконференции».

Захарова отметила, что в процессе не были проработаны все ключевые вопросы, «прежде всего, в части полного и безусловного погашения Вашингтоном своей задолженности по выплатам в регулярный бюджет организации».

16 июня МИД РФ заявил, что Россия готова приветствовать возвращение США в Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), но призывает Вашингтон полностью погасить свой долг в размере $612 млн перед организацией.

До этого генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле заявил, что положительно оценивает желание США возобновить членство в организации. Азуле также отметил, что данное решение важно для США.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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