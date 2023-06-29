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В МИД рассказали о последствиях выхода России из ДОВСЕ

Рябков: Россия навсегда станет юридически свободна от обязательств по ДОВСЕ

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МИД России/РИА «Новости»

Заместитель руководителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что Россия с юридической точки зрения после выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) станет свободна от обязательств по нему навсегда, с практической точки зрения мало что изменится. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, выход из договора мало что поменяет с практической стороны, ведь его действие уже было приостановлено российской стороной, такая ситуация сохранится до 7 ноября 2023 года.

«С юридической же — теперь Россия будет свободна от всех связанных с ДОВСЕ обязательств не на временной, а на постоянной основе, то есть навсегда», — подчеркнул дипломат.

До этого руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сообщил, что 29–30 июня в Вене будет проходить конференция по выходу России из ДОВСЕ.

По словам дипломата, в ходе конференции Россия намерена «развеять иллюзии» оппонентов относительно возможности возвращения к договору. Российскую сторону на встрече будет представлять делегация Минобороны и МИД.

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