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В Кремле не смогли назвать сроки визита президента Экваториальной Гвинеи в Москву

Песков: сроки визита президента Гвинеи в Россию будут согласовываться дополнительно

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Richard Drew/AP

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сроки визита в Москву президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгема Мбасонго будут согласовываться дополнительно.

«Сроки будут согласовываться дополнительно», — ответил представитель Кремля на вопрос, ожидается ли визит президента Экваториальной Гвинеи или он отменен.

По данным газеты «Ведомости», визит главы государства посетит Россию с визитом предположительно на следующей неделе.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что президент Экваториальной Гвинеи посетит Россию с визитом в конце июня.

В 2019 году глава государства посещал Россию в рамках первого саммита «Россия – Африка» в Сочи, где встретился с президентом России Владимиром Путиным.

17 июня стало известно, что Путин проводил переговоры с делегацией из африканских стран в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

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