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Австралийские СМИ заявили о захвате земли «российским дипломатом»

Sky News: «российский дипломат» захватил участок земли в австралийской Канберре

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ZUMAPRESS.com/Global Look Press

СМИ Австралии утверждают, что «российский дипломат» незаконно поселился на участке, который предназначался под посольство Российской Федерации в Канберре, пока австралийские власти не расторгли договор на его аренду.

По данным телеканала Sky News Australia, мужчина курит на участке сигареты и даже заказал продукты питания.

На распространенных кадрах видно, как «дипломат» курит рядом со зданием, похожим на строительную бытовку, а затем заходит внутрь.

Телеканал утверждает, что полиция не может арестовать мужчину из-за защиты дипломатического иммунитета.

14 июня австралийское правительство внесло в парламент страны законопроект о прекращении действия аренды земельного участка, предназначенного для российского посольства в Канберре.

Ранее Управление по делам федеральной столицы уже пыталось отобрать у российского посольства этот участок, но суд признал намерения чиновников незаконными. Поэтому в дело был вынужден лично вмешаться премьер-министр страны Энтони Альбанезе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Австралия усердно продолжает русофобскую истерию. По его словам, Канберра пытается «быть отличником» среди западных союзников.

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