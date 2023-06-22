В сети выложили секретные документы о намерениях Ирана улучшить отношения с Украиной

Противостоящей властям Ирана организацией «Моджахеды иранского народа» были опубликованы секретные документы о том, что Тегеран весной 2023 якобы намеревался улучшить отношения с Киевом. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на сайт «Моджахедов иранского народа».

По данным организации, иранские власти, чтобы минимизировать международную изоляцию страны, стремятся избежать разрыва отношений с Украиной. Таким образом, тактика Ирана направлена на то, чтобы путем затягивания переговоров с киевскими чиновниками выиграть время и тем самым уменьшить напряженность в отношениях с Европейским Союзом.

Информация об этом была получена от хакеров, связанных с «Моджахедами иранского народа» и взломавших сайты иранских государственных ведомств, включая и Министерство иностранных дел страны.

В имеющемся в распоряжении «Моджахедов иранского народа» документе МИД якобы утверждается о том, что Высший совет национальной безопасности Ирана будет координировать действия государственных органов, направленные на «любое конструктивное взаимодействие» с Киевом.

Однако в этом же документе говорится о возможности ухудшения или даже полного разрыва дипломатических отношений между двумя странами и потому предлагается предусмотреть возможность открытия иранского посольства в в Молдавии.

Давший комментарий «Известиям» научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Данила Крылов не исключает того, что слитые в интернет документы являются не утечкой информации, а информационным вбросом. По его мнению, такой вброс мог быть организован с целью ухудшить динамично развивающиеся российско-иранские отношения. Тем более, что «Моджахеды иранского народа» считаются организацией, поддерживаемой Вашингтоном.

Ранее Верховная рада Украины проголосовала за введение санкций против Ирана на срок в 50 лет.