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В ЕС призвали изменить процедуру принятия решений в блоке

Главы МИД ряда стран ЕС призвали внести изменения в способы принятия решений в блоке

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Yves Herman/Reuters

Семь стран Евросоюза выступили за внесение изменений в механизм принятия решений блока по вопросам внешней политики и безопасности. Такой призыв опубликовали в издании Politico руководители МИД Германии, Бельгии, Нидерландов, Испании, Румынии, Словении и Люксембурга.

По мнению этих стран, нынешнее требование о единогласном решении «замедляет» действия ЕС. Они хотят чаще использовать принцип большинства при принятии решений, чтобы «институты функционировали эффективно».

«Подавляющее большинство решений во внешней политике ЕС требуют единогласия, что в некоторых случаях может замедлить нашу способность действовать», — говорится в опубликованном заявлении.

В частности, главы МИД предлагают чаще использовать метод «конструктивного воздержания» а не голосования против, чтобы позволять принять решение остальным государствам.

«Мы увидели, насколько эффективными могут быть «конструктивные воздержания» в октябре прошлого года, когда Совет по иностранным делам проголосовал за новую учебную миссию ЕС для украинских военных», — отмечается в публикации.

В мае девять членов Евросоюза выступили за принятие решений по вопросам общей внешней политики и политики безопасности в ЕС без права вето.

Bloomberg сообщал, что странам ЕС не удалось прийти к компромиссу по 11-му пакету санкций против РФ. Бельгийский телеканал RTBF сообщил о блокировке Грецией и Венгрией проекта 11-го пакета санкций в отношении России.

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