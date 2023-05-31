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Зеленский назначил нового главу Одесской области

Зеленский назначил прокурора Киева Кипера главой Одесской области

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Одесской областной военной администрации Олега Кипера, который до сих пор был прокурором Киева. Об этом сообщает ТАСС.

«Назначить Кипера Олега Александровича главой Одесской областной государственной администрации», — говорится в указе, который датирован 30 мая, но опубликован в среду.

По данным украинских СМИ, Кипер возглавлял Киевскую городскую прокуратуру с сентября 2020 года. Его кандидатуру одобрил во вторник кабинет министров Украины.

Ранее Зеленский уволил трех глав областных администраций. 

Уточняется, что со своих постов были сняты главы Одесской и Хмельницкой областных администраций Максим Марченко и Сергей Гамалий, а также глава подконтрольной Киеву администрации, которая якобы осуществляет руководство на территории Луганской народной республики (ЛНР), Сергей Гайдай.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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