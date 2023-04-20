Посол Судана объявил об отсутствии двоевластия в стране

Посол Судана в Москве Мохаммед Сиррадж заявил, что все посольства африканской республики находятся в подчинении у руководителя переходного совета страны, передает РИА Новости. По его словам, на фоне боевых столкновений между армией государства и Силами быстрого реагирования никакого двоевластия не наблюдается.

«Нет никакой структуры из Судана, которая связывается с посольством Судана за рубежом, кроме как через МИД Судана, МИД — единственная структура, которая связывается с посольством Судана за рубежом», — пояснил Сиррадж.

Как указал посол Судана, переходный совет страны возглавляет Абдель Фаттах Бурхан, ему подчиняется МИД и посольства. Он также добавил, что совет контролирует правительство государства в целом.

Столкновения между военными Судана и Силами быстрого реагирования республики начались еще 15 апреля. Боевые действия охватили столицу государства и другие регионы страны. По данным ВОЗ, в результате столкновений погибли по меньшей мере 270 человек, свыше 2600 получили ранения. При этом суданские военные утверждают, что ситуация в республики стабилизировалась, но Силы быстрого реагирования страны говорят об обратном, сообщая о захвате воинских частей.

Ранее сообщалось, что спецназ Судана объявил о перемирии на 24 часа. Как отмечалось, режим прекращения огня введен до 18.00 по местному времени (19.00 мск) 20 апреля.