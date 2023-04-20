Калужский губернатор Шапша предложил ужесточить требования к регистрации иностранцев в РФ

Власти Калужской области поддержали инициативу губернатора Владислава Шапши ужесточить процедуру регистрации иностранцев в России. Об этом Шапша написал в своем Telegram-канале.

В частности, он предложил «заблокировать регистрацию иностранцев по месту жительства, если в квартире на одного человека квадратных метров меньше, чем положено по закону». Инициатива, по его словам, поможет бороться с «резиновыми» квартирами.

Также Шапша предложил ужесточить требование для получения гражданства России в упрощенном порядке.

«Чтобы родня нового российского гражданина могла получить гражданство по упрощенной схеме, ему, считаем, надо прожить в России не менее 5 лет для адаптации и интеграции», — отметил он.

Ранее исследователи НИУ ВШЭ (Высшей школы экономики) пришли к выводу, что для того, чтобы стабилизировать численность населения России на уровне 146 млн человек, стране понадобится ежегодно привлекать от 390 тыс. до 1,1 млн мигрантов. Соответствующее исследование подготовили ученые из Института демографии им. А. Г. Вишневского НИУ ВШЭ Валерия Юмагузина и Марии Винник, оно было опубликовано журналом «Новая экономическая ассоциация».