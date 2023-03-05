В МИД Ирана заявили, что США не в состоянии защищать демократию и права человека

Вашингтон не имеет права говорить о поддержке права человека или демократии, потому что сами Соединенные Штаты в них не верят. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани.

«Было время, когда США поддерживали режим апартеида в Южной Африке, ЦРУ помогало арестовать Манделу», — написал он в Twitter.

Дипломат отметил, что «США не в состоянии защищать демократию и права человека, потому что вообще в них не верят».

Ранее секретарь Совбеза Ирана Али Шамхани заявил, что конфликт на Украине стал следствием политики США. Шамхани уверен, что «присутствие США дестабилизирует регион».

В январе иранский президент Эбрахим Раиси раскритиковал главу США Джо Байдена за то, что он сравнил страны мира с «заплаткой на джинсах США». Раиси также отметил, что власти США неоднократно допускали унизительные комментарии в адрес других стран и правительств. Он отметил, что высказывания Байдена свидетельствуют о возвращении эпохи колониализма.