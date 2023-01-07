Министры юстиции со всего мира в Лондоне в марте обсудят усиление поддержки МУС

Министр юстиций Великобритании Доминик Рааб заявил, что встреча министров юстиции разных стран пройдет в марте в Лондоне, ожидается обсуждение расширения поддержки Международного уголовного суда. Об этом сообщает РИА Новости.

Министры юстиции со всего мира соберутся в Лондоне в марте для поддержки Международного уголовного суда, который расследует предполагаемые военные преступления на Украине... целью будет увеличение мировой финансовой и практической поддержки, предлагаемой МУС, и координация усилий для обеспечения предоставления всего необходимого для проведения расследований и привлечения виновных к ответственности», — говорится в заявлении Рааба.

В публикации отмечается, что встреча пройдет под председательством Рааба и министра юстиции и безопасности Нидерландов Дилан Йешилгёз-Зегериус.

Ранее в Министерстве иностранных дел Палестины назвали заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху об отсутствии намерения признавать факт оккупации Западного берега реки Иордан «пощечиной» для стран, которые привержены принципу двух государств для двух народов.