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Полянский: власти Украины отказываются от перемирия, так как готовы жертвовать своим народом

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Global Look Press

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что власти Украины, отказываясь от рождественского перемирия, готовы пожертвовать собственным народом и своей страной ради геополитических игр Запада. Об этом он написал в своем Twitter.

«Это еще одно напоминание о том, с кем мы воюем на Украине — с безжалостными преступниками-националистами, готовыми пожертвовать своей страной и своим народом ради западных геополитических игр, не имеющими уважения к святыням», — указал дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 часов 6 января до 24:00 часов 7 января по всей линии соприкосновения. 

Также в Кремле призвали украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность гражданам посетить рождественские службы, так как «в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие».

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за поручением Путина о прекращении огня в рождественскую ночь стоят новые скрытые шаги агрессии.

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Операция на Украине
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