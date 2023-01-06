Полянский: власти Украины отказываются от перемирия, так как готовы жертвовать своим народом

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что власти Украины, отказываясь от рождественского перемирия, готовы пожертвовать собственным народом и своей страной ради геополитических игр Запада. Об этом он написал в своем Twitter.

«Это еще одно напоминание о том, с кем мы воюем на Украине — с безжалостными преступниками-националистами, готовыми пожертвовать своей страной и своим народом ради западных геополитических игр, не имеющими уважения к святыням», — указал дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 часов 6 января до 24:00 часов 7 января по всей линии соприкосновения.

Также в Кремле призвали украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность гражданам посетить рождественские службы, так как «в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие».

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за поручением Путина о прекращении огня в рождественскую ночь стоят новые скрытые шаги агрессии.