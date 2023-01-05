Экс-разведчик США Скотт Риттер: Россия осмелилась противостоять НАТО на Украине

Отставной офицер американской разведки Скотт Риттер заявил в интервью китайскому изданию Global Times, что Россия опередила планы Киева по захвату Донбасса и осмелилась противостоять Западу.

«Больше нельзя называть Запад, НАТО и США хулиганами, которым никто не осмеливается противостоять. Россия осмелилась противостоять хулигану. Россия подала сигнал о том, что есть пределы ее терпению, и показала, на что она готова пойти, когда речь идет о безответственных действиях Запада», — заявил он.

Основной акцент Запад делал на то, что российская экономика рухнет из-за введенных против страны ограничений, однако Запад «никогда не ошибался больше», чем в этом, так как экономика РФ «укрепляется и растет» вопреки ограничениям, отметил собеседник Global Times.

Еще одним свидетельством того, что Запад не воспринимал Россию всерьез, была абсолютная его неспособность предпринять что-либо, что «хоть немного напоминало бы серьезную дипломатию» для решения сложившейся ситуации, указал разведчик.

Россия предприняла усилия для выполнения Минских соглашений, однако США, Германия и Франция отвергли это. Более того, развитие ситуации показало, что ни Украина, ни Германия, ни Франция никогда серьезно не относились к Минским соглашениям, они лишь использовали их в качестве прикрытия для создания армии НАТО, «способной решить проблему Донбасса военным путем». Россия сорвала их планы: на Западе не верили, что Россия решится на военную операцию, , заметил Риттер.

«Происходящее на Украине — это не конфликт между Россией и Украиной, а конфликт между Россией и коллективным Западом. Россия против НАТО. И она готова сражаться в этой борьбе до конца», — подчеркнул офицер.

Ранее экс-полковник британской армии Бреттон-Гордон допустил развязывание войны НАТО и России в 2023 году.