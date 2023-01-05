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Правозащитник Барака: в Европе поняли, что их специально втянули в конфликт с Россией

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Reuters

Афроамериканский правозащитник и кандидат в вице-президенты США от Партии зеленых Аджаму Барака отреагировал на высказывание внука экс-президента Франции, генерала Шарля де Голля Пьера о «заговоре» Запада против РФ. Соответствующий пост он опубликовал в своем Twitter.

По словам Бараки, позиции таких людей, как Пьер де Голль, отражают «растущий консенсус в отношении того, что Европу втянули в войну с Россией», тогда как «пропагандистское оружие» Соединенных Штатов, «притворяющееся информационными агентствами, продвигает идею единства Запада против России».

Ранее внук бывшего президента Франции, генерала Шарля де Голля Пьер де Голль заявил, что Запад заранее планировал «заговор» против России. Он также указал на количество и глубину антироссийских санкций. Все это, как считает Пьер, показывает спланированность этих действий очень давно.

Вместе с тем он назвал законным и естественным то, что «русские защищаются» в ответ на такое давление.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Операция на Украине
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Санкции против России
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