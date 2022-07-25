В Запорожской области рассчитывают на проведение референдума в сентябре

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что референдум о статусе региона может пройти в первой половине сентября, передает РИА «Новости».

По его словам, «все идет к этому», но точную дату пока назвать сложно, в настоящее время формируются избирательные комиссии.

Рогов уточнил, что эти комиссии будут уточнять списки избирателей. Сложность заключается в том, что некоторые жители области выехали за ее пределы.

Чиновник считает, что одновременно референдумы могут проходить в Запорожской и Херсонской областях, однако, все будет зависеть от ситуации с безопасностью.

Ранее сообщалось, что детям в Запорожской области начали выдавать российские свидетельства о рождении.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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