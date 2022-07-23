В Сирии спрогнозировали отмену санкций против России после «продуктовой сделки»

Профессор по экономике и международным отношениям государственного университета Тартус Зульфикар Аббуд прокомментировал подписанные соглашения о снятии ограничений на поставки российских продуктов на экспорт и содействие РФ вывозу украинского зерна. Об этом сообщает РИА «Новости».

22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу сельхозпродукции с территории Украины по Черному морю. Также было подписано соглашение о снятии ограничений на поставку российского продовольствия и удобрений на экспорт.

Как заявил эксперт, данные соглашения будут отличным решением, даже если и временным. По его словам, после них должна последовать отмена экономических односторонних антироссийских санкций, введенных Западом, «без предварительных условий, как дополнение к соглашениям».

Специалист также выразил мнение, что действия западных стран нарушили систему международного снабжения продовольствия и поставок удобрений. Это усугубило и так тяжелое положение миллионов людей по всему миру, добавил он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что главной задачей договоренностей по продуктовому экспорту является обеспечение беспрепятственных поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.