В МИД заявили, что Россия никогда не отказывается от контактов с Украиной

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва никогда не отказывается от переговоров с Киевом. Об этом сообщает ТАСС.

При этом дипломат подчеркнул, что эти контакты должны быть подготовленными и содержательными.

29 марта в Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров России и Украины. Переговорный процесс проходил в закрытом для прессы режиме. Российскую делегацию представлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам встречи он назвал продуктивными прошедшие в Стамбуле переговоры.

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной прошел 28 февраля, затем делегации встретились еще два раза, после чего переговорный процесс перешел в видеоформат. Кроме того, в рамках дипломатического форума в Анталии прошла встреча глав МИД двух государств.

Ранее глава Чечни Кадыров заявил об ошибке Мединского в формулировке при переговорах с Украиной.