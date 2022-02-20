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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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«Красный крест» призвал не вредить инфраструктуре на востоке Украины

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Игорь Маслов/РИА «Новости»

Международный комитет Красного Креста (МККК) призвал стороны конфликта на востоке Украины не навредить гражданскому населению и важной инфраструктуре.

«Мы напоминаем всем сторонам, что при проведении военных операций нужно постоянно соблюдать осторожность, чтобы не навредить гражданскому населению... и гражданским объектам. МККК призывает все стороны не наносить ущерба инфраструктуре, которая необходима для выживания населения», — такое заявление на сайте организации сделал глава делегации МККК на Украине Флоранс Жиллетт .

«Красный крест» указал, что уже как минимум две крупные насосные станции в ДНР вышли из строя, на ремонт которых потребуется время.

Сейчас звуки обстрела раздаются в центре, на севере и западе Донецка. Агентство ТАСС предполагает, что обстрел ведется вооруженными силами Украины из тяжелой артиллерии.

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