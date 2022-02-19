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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Захарова обвинила Запад в нежелании защищать права человека в Донбассе

Захарова: Запад станет соучастником преступлений Киева, если проигнорирует Донбасс

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что страны Запада станут соучастниками «преступлений против человечности» со стороны Киева, если продолжат игнорировать опасное положение жителей Донбасса. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Дипломат выразил мнение, что «цивилизованные демократии» забыли про права человека, стариков и детей, обеспечение гуманитарных организаций и журналистов и т.д.

«Ничего из этого в Донбассе, по мнению «цивилизованных демократий», защищать не требуется, так как, с их точки зрения, этого там просто нет», — написала Захарова.

Она подчеркнула, что Донбасс нуждается в помощи, а те, кто продолжит не замечать бедственное положение его жителей, станут соучастниками Киева.

«Многое западным демократизаторам сходило с рук. Миллионы погибших по всему миру от их геополитических экспериментов уже не смогут призвать своих убийц к ответу. Россия делала всё возможное, чтобы противодействовать этим бесчинствам», — заявила представитель МИД РФ.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром 17 февраля. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны вооруженных сил Украины.

Ранее Народная милиция самопровозглашенной Донецкой республики обнародовала план наступления вооруженных сил Украины на Донбассе.

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