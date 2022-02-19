Канцлер ФРГ оценил перспективы вступления Украины в НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на конференции по безопасности в Мюнхене заявил, что вопрос о присоединении Украины к НАТО не стоит на повестке дня в ближайшем будущем, передает ТАСС.

По его словам, решения в пользу гарантированного вступления Украины в Североатлантический альянс пока не принималось.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО». В феврале 2019 года Верховная рада Украины одобрила поправки в конституцию страны, закрепляющие стремление страны в Североатлантический альянс. Киев получил статус партнера организации с расширенными возможностями.

Ранее сообщалось, что около 53% граждан Германии выразили нежелание присоединения Украины к НАТО, менее трети выступили за ее вступление в альянс. Соответствующий опрос проводился с 15 по 16 февраля текущего года по телефону и онлайн, в нем приняли участие 1202 человека.