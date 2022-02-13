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Литва выступила за расширение партнерства Украины с ЕС

Президент Литвы Науседа призвал предоставить Украине более конкретную «европейскую перспективу»

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Президент Литвы Гитанас Науседа в ходе телефонных переговоров с председателем Евросовета Шарлем Мишелям и руководителями государств Европы заявил, что Европейскому союзу необходимо раскрыть Украине «конкретные европейские перспективы».

В разговоре также участвовали лидеры Болгарии, Латвии, Польши, Чехии, Швеции и Эстонии.

«Давление, которое в эти дни оказывается на Украину, одновременно означает вызов Западу. Только совместными усилиями мы сможем предотвратить агрессию и сохранить надежду на мир. Поддержка Украины и ее населения со стороны международного сообщества, и особенно Европейского союза, чрезвычайно важна», - заявил Науседа.

По его словам, поддержка Киеву должна заключаться не только в словах, но и в более конкретных и долгосрочных действиях.

«Адекватным ответом было бы расширение партнерства между ЕС и Украиной и предоставление Украине более конкретной европейской перспективы. Литва готова оказать Украине всю возможную помощь», — сообщает пресс-служба президента Литвы.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что республика планирует увеличить число военных инструкторов на Украине и передать Киеву противовоздушные ракеты Stinger.

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