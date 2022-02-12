Блинкен заявил, что планирует провести переговоры с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что планирует провести переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым 12 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

«Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в субботу поговорит со своим российским коллегой Сергеем Лавровым», — сообщает агентство.

2 февраля главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Энтони Блинкен провели телефонный разговор. Они обсудили гарантии по безопасности, ответ на которые ранее получил МИД России, а также возможные встречи глав государств.

Блинкен подтвердил позицию американской стороны о том, что каждое государство имеет право на самостоятельное определение внешней политики, в том числе и в вопросе выборов союзов.

В середине декабря прошлого года МИД России опубликовал соглашения для США и НАТО об обеспечении безопасности. В них учитывались озабоченности сторон, в частности и по ситуации на Украине. Основные условия России – НАТО не станет двигаться на восток и откажет Украине в членстве в союзе.