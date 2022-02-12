Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Зюганов объяснил причину своей госпитализации 11:57
Сборная России поднялась на седьмую строчку в медальном зачете ОИ 11:57
Тихонов: новержцы падают на лыжне — поделом, я их не люблю, и никто их не любит 11:54
Тихонов о победе лыжниц в эстафете: я плакал, большей радости придумать... 11:50
Госдеп начал лично обзванивать американцев на Украине с просьбой уехать... 11:47
Актер Борис Токарев рассказал об «удивительных» ролях Зинаиды Кириенко 11:46
Посольство России в Киеве: наши диппредставительства на Украине продолжают свою... 11:43
Песков: Мюнхенская речь Путина была призывом не прятать голову в песок 11:40
Российские лыжницы выиграли золото в эстафете на ОИ 11:33
Правительство России выделило около 400 млн рублей на изучение генома... 11:27

Блинкен заявил, что планирует провести переговоры с Лавровым

close
100%
Alex Brandon/AP

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что планирует провести переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым 12 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

«Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в субботу поговорит со своим российским коллегой Сергеем Лавровым», — сообщает агентство.

2 февраля главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Энтони Блинкен провели телефонный разговор. Они обсудили гарантии по безопасности, ответ на которые ранее получил МИД России, а также возможные встречи глав государств.

Блинкен подтвердил позицию американской стороны о том, что каждое государство имеет право на самостоятельное определение внешней политики, в том числе и в вопросе выборов союзов.

В середине декабря прошлого года МИД России опубликовал соглашения для США и НАТО об обеспечении безопасности. В них учитывались озабоченности сторон, в частности и по ситуации на Украине. Основные условия России – НАТО не станет двигаться на восток и откажет Украине в членстве в союзе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть