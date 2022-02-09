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Иран представил новую ракету, способную достичь американских баз

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Tasnim News Agency/Reuters

Иран представил новую ракету, которая может достичь как американских баз в регионе, так и целей на территории Израиля. Об этом сообщает издание Times of Israel со ссылкой на иранские СМИ.

Сообщается, что ракета работает на твердом топливе и имеет дальность полета 1450 км. Оружие называется «Хайбар-Шекан», что является отсылкой к еврейскому замку, который был захвачен мусульманами на заре исламского движения.

По данным местных СМИ, ракета полностью произведена из отечественных компонентов и способна поражать системы противоракетной обороны.

Переговоры в Вене вокруг восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе возобновились 8 февраля. Россия, США, Франция, Великобритания, ФРГ, Китай и Иран в 2015 году заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Тегерана. В мае 2018 года на тот момент президент США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Ирана.

Сейчас же в администрации США решили восстановить отмененные ранее исключения из режима санкций в отношении ядерной программы Ирана.

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