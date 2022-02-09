В Кремле оценили заявления Зеленского по результатам встречи с Макроном

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского по результатам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«По тому, что было сказано на пресс-конференции, были позитивные сигналы о том, что решение [ситуации — «Газета.Ru»] на Украине может быть исключительно на базе реализации Минских соглашений. Это верно, это плюс. С другой стороны, мы не услышали каких-либо слов от президента Зеленского о том, что они готовы быстро заняться тем, чтобы выполнить то, что давным- давно должно было быть выполнено со стороны Киева. Этих слов мы не услышали», — заявил Песков.

Также он прокомментировал планы на проведение саммита политических советников стран «Нормандской четверки».

«Политсоветники продолжат свой разговор. Да, такая встреча состоится», — заявил Песков.

Эта встреча должна пройти в четверг, 10 февраля, в столице Германии Берлине.

Ранее Франция, Германия и Польша призвали Россию перейти к предметному диалогу по европейской безопасности.