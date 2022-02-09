Экс-премьер Франции заявил о риске для Макрона из-за переговоров с Путиным

Президента Франции Эммануэля Макрона критикуют за то, что он использует напряженность вокруг Украины для своей предвыборной кампании. Об этом заявил бывший премьер-министр Франции и действующий мэр Гавра Эдуар Филипп в эфире телеканала France 5.

По его словам, в действительности же Макрон идет на риск, поскольку для введения переговоров с Россией необходимо быть сильным политиком.

«А быть кандидатом во время предвыборной кампании — значит, не быть сильным», — отметил Филипп.

Эдуар Филипп являлся премьер-министром Франции в период с 2017 по 2020 год.

Встреча Макрона с Путиным состоялась 7 февраля, и длилась более пяти часов. Лидеры двух стран провели часть беседы за рабочим обедом, в ходе которого российский президент угостил Макрона осетриной, олениной и грушевым пирогом. По итогам переговоров была проведена пресс-конференция, после которой политики проговорили еще около 20 минут.

После французский лидер заявил, что в ходе переговоров чувствовалось напряжение.

На следующий день Макрон отправился в Киев — на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.