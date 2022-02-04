Москва оказалась разочарована ответом Запада по гарантиям безопасности

Россия разочарована ответом западных стран на требования Москвы по гарантиям безопасности, хоть и видит серьезность подхода к другим аспектам. Об этом заявил ТАСС источник в МИД России.

«Да, мы разочарованы тем, что по нашим главным требованиям движения навстречу России нет. Но вместе с тем мы видим серьезность подхода оппонентов к целому ряду аспектов, в том числе текущей повестки дня в области контроля над вооружениями», — сказал источник.

По его словам, западные страны проявили интерес к продолжению диалога, «что само по себе тоже положительно», но «сложно сказать, что они сделали реальный шаг навстречу нам».

Полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности недавно оказался в распоряжении испанской газеты El Pais.

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд обвинила Москву в передаче документа изданию. По ее словам, американские власти почти уверены, что российские политики это сделали из-за пометок на документах, сделанных для России.

В Кремле опровергли эти обвинения, а в МИД РФ сказали, что «Россия играет открыто, а американские игроки сдают крапленые карты».