Песков прокомментировал обвинения в адрес Москвы в утечке документа США по безопасности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал утверждение заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о том, что именно Москва передала испанской газете El Pais секретный документ Вашингтона с ответами на предложения РФ по гарантиям безопасности.

«Относимся негативно, не допускаем. К нашему сожалению, американские коллеги уверены в том, что в последствии оказывается неправдой», — сказал представитель Кремля.

Ранее испанская газета El Pais сообщила, что в ее распоряжении появился полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности.

Позднее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд обвинила Москву в передаче El Pais конфиденциального документа Вашингтона. По ее словам, американские власти почти уверены, что российские политики это сделали из-за пометок на документах, сделанных для России.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя обвинения Нуланд, отметила, что, судя по всему, Россия играет открыто, а американские игроки сдают крапленые карты.