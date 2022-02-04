Захарова отреагировала на обвинения в адрес Москвы в утечке документа США по безопасности

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала утверждение заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о том, что именно Москва передала испанской газете El Pais секретный документ Вашингтона с ответами на предложения РФ по гарантиям безопасности.

«Виктория, судя по Вашему заявлению, Россия играет открыто, а американские игроки сдают крапленые [карты]. Ничего нового, но от Вас это слышать приятно», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее испанская газета El Pais сообщила, что в ее распоряжении появился полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности.

Основное отличие ответов США и НАТО, отмечает издание, состоит в том, что Вашингтон также готов обсуждать принцип неделимости безопасности, утвержденный ОБСЕ. Исходя из этого принципа Москва утверждала, что возможное вступление Украины в НАТО повлияет на ее безопасность. США якобы указали, что не разделяют эту точку зрения России, но готовы обсудить «интерпретации» этого принципа.

Позднее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд обвинила Москву в передаче El Pais конфиденциального документа Вашингтона. По ее словам, американские власти почти уверены, что российские политики это сделали из-за пометок на документах, сделанных для России.

В посольстве России в США заявили, что подобные утверждения вызывают недоумение.