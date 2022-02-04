Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил готовность США воевать за Украину в случае ее конфронтации с Россией. Своим мнение сенатор поделился в своем Telegram-канале.

По его словам, несмотря на то, что ряд американских СМИ пишут о возможной конфронтации с Россией, США не готовы воевать за Украину. Пушков подчеркнул, что в преддверии осенних выборов в конгресс президент США Джо Байден не может «дать слабину» и обязан держать ситуацию под контролем.

«Выход ее из-под контроля в виде прямого военного конфликта не в интересах США, поскольку они не готовы воевать за Украину, как бы ни накручивали предвоенную атмосферу американские СМИ», — написал Пушков.

По мнению сенатора, на военное решение конфликта Вашингтон не пойдет, но США будут наращивать напряженность и в этих целях они перебрасывают войска в Восточную Европу.

В последние месяцы на Западе и Украине, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

2 февраля стало известно, что Байден официально одобрил развертывание дополнительных войск США в Восточной Европе. В МИД России заявили, что переброска ВС США в Европу только усилит военную напряженность.