Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Вяльбе: если кто-то из лыжников пойдет на открытие ОИ, то ближайшим рейсом... 05:46
Источник: Ту-160М станет первым самолетом с ракетами, поражающими цели «за... 05:40
Губерниев рассказал, как организаторы ОИ-2022 потеряли его тест на COVID-19 05:34
В Раде обвинили Зеленского в подготовке «кровавой провокации»... 05:29
Восьмикилометровый пожар в Приморье плотно подошел к селам 05:23
Группировка российского флота прибыла в Сирию 05:22
В Госдепе не стали уточнять, против кого из белорусов были введены санкции 05:08
Больше половины семей в России сталкивались с онкозаболеваниями 05:00
Посольство РФ в Вашингтоне напомнило США о «пробирке Пауэлла» после... 04:58
Россиян предупредили о мошенничестве с дачами 04:56

Пушков оценил готовность США воевать за Украину в случае ее конфронтации с Россией

Сенатор Пушков заявил о неготовности США воевать за Украину

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Владимир Трефилов/Reuters

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил готовность США воевать за Украину в случае ее конфронтации с Россией. Своим мнение сенатор поделился в своем Telegram-канале.

По его словам, несмотря на то, что ряд американских СМИ пишут о возможной конфронтации с Россией, США не готовы воевать за Украину. Пушков подчеркнул, что в преддверии осенних выборов в конгресс президент США Джо Байден не может «дать слабину» и обязан держать ситуацию под контролем.

«Выход ее из-под контроля в виде прямого военного конфликта не в интересах США, поскольку они не готовы воевать за Украину, как бы ни накручивали предвоенную атмосферу американские СМИ», — написал Пушков.

По мнению сенатора, на военное решение конфликта Вашингтон не пойдет, но США будут наращивать напряженность и в этих целях они перебрасывают войска в Восточную Европу.

В последние месяцы на Западе и Украине, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

2 февраля стало известно, что Байден официально одобрил развертывание дополнительных войск США в Восточной Европе. В МИД России заявили, что переброска ВС США в Европу только усилит военную напряженность.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть