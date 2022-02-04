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В Госдепе не стали уточнять, против кого из белорусов были введены санкции

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J. Scott Applewhite, File/AP

Государственный департамент Соединенных Штатов отказался давать комментарии и называть по именам тех белорусских граждан, против которых были введены визовые санкции, сообщает РИА «Новости».

«В соответствии с американским законодательством, визовые записи носят конфиденциальный характер. Мы не можем предоставить детали, которые бы указывали на конкретных лиц, подпадающих под эту меру», — указано в ответе на запрос агентства.

Ранее Соединенные Штаты ввели визовые санкции против ряда граждан Белоруссии за «преследование диссидентов».

Отношения Белоруссии с западными странами резко ухудшились после прошедших 9 августа 2020 года президентских выборов в республике, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко — он набрал 80,1% голосов. Оппозиция республики считает избранным лидером Светлану Тихановскую. После выборов в стране начались массовые акции протеста. Запад не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.

Новый виток обострения отношений с Минском произошел минувшей весной — после принудительной посадки самолета Ryanair для задержания главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. ЕС ввел экономические санкции в отношении Белоруссии, которые, в частности, ограничивают импорт нефтепродуктов и калийных удобрений.

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