В Белом доме пояснили позицию США по «калечащим» санкциям для России

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация президента Соединенных Штатов исходит из того, что «калечащие экономические» санкции для России из-за ситуации на Украине, которые готовят США, должны носить сдерживающий характер. Трансляция брифинга ведется в Twitter Белого дома.

По ее словам, никаких «красных линий» для Вашингтона в этом вопросе нет. Псаки напомнила, что подобные санкции США уже вводили в прошлом году, сейчас обсуждения по данной тематике продолжаются с членами конгресса.

31 января Белый дом подтвердил подготовку к санкциям против российских элит. По словам Псаки, США выработали конкретные санкционные пакеты в отношении «как российских элит, так и членов их семей, если Россия пойдет на дальнейшее вторжение на Украину». В Госдуме заявили, что ограничения будут направлены не против президента, а против «выбора россиян».