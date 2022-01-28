В партии Зеленского раскритиковали заявления США по Украине

Глава президентской фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия рассказал, что Соединенные Штаты своими заявления об Украине и РФ лишь сеют панику. Об этом сообщает ТАСС.

«Большинство, увидев, что три, четыре, пять «точных дат» [о якобы готовящемся вторжении России на Украину] уже прошли, поняли, что это просто устрашение и попытка сеять панику. Я не знаю реальные причины, почему США так делают...», — подчеркнул политик.

По его словам, подобные действия Вашингтона работают не в пользу экономики Украины.

Также Арахамия обратил внимание, что весной 2021 года большинство сигналов на возможность «вторжения» поступали от разведывательных служб.

«То есть это более строго выглядело. Потому что разведка показывала скопления войск. Это в СМИ не очень активно продвигалось вообще», — сказал депутат Верховной рады.

Ранее в Киеве назвали число российских военных на границе с Украиной.