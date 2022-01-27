Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Лавров рассказал, когда будут обнародованы ответы США на предложения Москвы... 13:56
Тихонов отреагировал на задержку вылета членов сборной России в Пекин 13:55
Астрономы обнаружили тысячу загадочных нитей в центре Млечного Пути 13:53
В США определили сценарий «вторжения» России на Украину 13:52
Медведев рассказал о последствиях запрета доллара для России 13:49
ГИБДД лишает водительских прав постоянных пациентов наркологов 13:47
Польша обвинила белорусские спецслужбы в помощи беженцам при пересечении границы... 13:47
Кремль: перегрева системы здравоохранения из-за госпитализаций заразившихся нет 13:45
Брэда Питта заподозрили в романе с молодой певицей 13:40
Минспорт объяснил проблемы с вылетом членов сборной по биатлону в Пекин 13:39

В Японии не получали предложений от России о перезахоронении разведчика Зорге

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Японское правительство не получало запроса от России по вопросу перезахоронения советского разведчика Рихарда Зорге. Об этом «Газете.Ru» сообщили в посольстве Японии в России.

«Согласно ответу из Токио, на данный момент японское правительство не получало от российской стороны никаких предложений по передаче останков указанного лица [Рихарда Зорге], поэтому мы не можем комментировать детали», — отметили дипломаты.

26 января глава МИД Росcии Сергей Лавров сказал, что Москва занимается вопросом перезахоронения советского разведчика Рихарда Зорге, который покоится в Японии. По его словам, существует предложение похоронить прах разведчика на юге Курильской гряды. В 2020 году посольство России в Токио получило права на могилу Зорге.

Рихард Зорге — советский разведчик-нелегал времен Второй мировой войны. Резидент разведки СССР в Японии с 1933 по 1941 годы. В 1941 году он предупредил Москву о скором нападении Германии на СССР с точностью до месяца, а также о решении Японии не нападать на Советский Союз. Это позволило во время битвы за Москву перебросить с востока сибирские дивизии, которые помогли отбить наступление немцев. В октябре 1941 года группа Зорге в составе 25 человек была арестована японской контрразведкой. Суд приговорил советского разведчика к смертной казни через повешение за шпионаж, приговор привели в исполнение 7 ноября 1944 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть