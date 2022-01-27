В Японии не получали предложений от России о перезахоронении разведчика Зорге

Японское правительство не получало запроса от России по вопросу перезахоронения советского разведчика Рихарда Зорге. Об этом «Газете.Ru» сообщили в посольстве Японии в России.



«Согласно ответу из Токио, на данный момент японское правительство не получало от российской стороны никаких предложений по передаче останков указанного лица [Рихарда Зорге], поэтому мы не можем комментировать детали», — отметили дипломаты.



26 января глава МИД Росcии Сергей Лавров сказал, что Москва занимается вопросом перезахоронения советского разведчика Рихарда Зорге, который покоится в Японии. По его словам, существует предложение похоронить прах разведчика на юге Курильской гряды. В 2020 году посольство России в Токио получило права на могилу Зорге.



Рихард Зорге — советский разведчик-нелегал времен Второй мировой войны. Резидент разведки СССР в Японии с 1933 по 1941 годы. В 1941 году он предупредил Москву о скором нападении Германии на СССР с точностью до месяца, а также о решении Японии не нападать на Советский Союз. Это позволило во время битвы за Москву перебросить с востока сибирские дивизии, которые помогли отбить наступление немцев. В октябре 1941 года группа Зорге в составе 25 человек была арестована японской контрразведкой. Суд приговорил советского разведчика к смертной казни через повешение за шпионаж, приговор привели в исполнение 7 ноября 1944 года.