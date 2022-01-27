Мэр Новокузнецка забанил блогера Варламова за «неудобный вопрос»

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов заблокировал блогера Илью Варламова в Instagram. Об этом сообщает издание «Борус». Предполагается, что таким образом градоначальник отреагировал на ряд неудобных вопросов со стороны урбаниста.

Дискуссия разгорелась вокруг поста мэра о строительстве дороги к инфекционной больнице. Согласно скриншотам, опубликованным в Instagram-аккаунте издания, Варламов спросил у Кузнецова в комментариях, зачем он «забанил аккаунт Городских проектов», и какими нормами руководствуются строители.

Через некоторое время доступ к комментариям был ограничен. Часть пользователей, включая Варламова, оказались заблокированы. Представители мэра в социальных сетях объяснили блогеру, что его комментарий удалили из-за «открытых оскорблений».

В январе 2020 года Кузнецов заявил о планах подать в суд на агентство «Интерфакс» из-за новости о переносе открытия школы, отметив, что «все эти «Интерфаксы, они, конечно, не делают нам доброго отношения».