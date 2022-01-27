Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Расстрелявшего сослуживцев в Днепре солдата-срочника задержали 10:50
Медведев сообщил, что Украина превратилась в игрушку в руках США и НАТО 10:47
Врач перечислил нетипичные симптомы «омикрона» 10:47
Вирусолог Жемчугов назвал главный вопрос о новом коронавирусе 10:44
Медведев: украинцам надоест бардак и они выберут власть, нацеленную на диалог... 10:44
В «Зените» объяснили, почему не отпустили Азмуна в сборную Ирана 10:39
Суицид сына Майкла Мэдсена расследует армия США 10:38
В Днепре возбудили уголовное дело после расстрела солдатом-срочником сослуживцев 10:34
Одомашнивание уменьшило мозг кошек 10:27
Усманов создал вместе с партнерами компанию для операций с золотом 10:26

Мэр Новокузнецка забанил блогера Варламова за «неудобный вопрос»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА «Новости»

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов заблокировал блогера Илью Варламова в Instagram. Об этом сообщает издание «Борус». Предполагается, что таким образом градоначальник отреагировал на ряд неудобных вопросов со стороны урбаниста.

Дискуссия разгорелась вокруг поста мэра о строительстве дороги к инфекционной больнице. Согласно скриншотам, опубликованным в Instagram-аккаунте издания, Варламов спросил у Кузнецова в комментариях, зачем он «забанил аккаунт Городских проектов», и какими нормами руководствуются строители.

Через некоторое время доступ к комментариям был ограничен. Часть пользователей, включая Варламова, оказались заблокированы. Представители мэра в социальных сетях объяснили блогеру, что его комментарий удалили из-за «открытых оскорблений».

В январе 2020 года Кузнецов заявил о планах подать в суд на агентство «Интерфакс» из-за новости о переносе открытия школы, отметив, что «все эти «Интерфаксы, они, конечно, не делают нам доброго отношения».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть