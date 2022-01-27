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Китай призвал США воспринять всерьез опасения Москвы по безопасности

Глава МИД Китая в разговоре с госсекретарем США встал на сторону России в вопросах безопасности

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Reuters

Министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И заявил, что власти Китая призвали США серьезным образом отнестись к озабоченностям России в сфере безопасности и учесть их. Об этом он сказал во время телефонного разговора с американским госсекретарем Энтони Блинкеном.

«Разумные опасения России в сфере безопасности должны быть восприняты всерьез и урегулированы», — заявил Ван И, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.

Ранее США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с Москвой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Предложенные проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов НАТО МИД России опубликовал 17 декабря прошлого года. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

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