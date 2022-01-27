В Раде заявили об «адских» планых Запада на Украину

У Запады есть планы устроить кровопролитную войну и ад на Украине, в котором люди будут «гореть заживо». Такое мнение в в своем Telegram-канале выразил депутат Верховной Рады Илья Кива.

Для этих целей западные страны усилили поставки летального оружия Киеву, считает парламентарий. Он уверен, что союзники Украины хотят втянуть ее в противостояние славянских народов, которое приведет к расколу и потере государственности.

Оружие, пишет Кива, не решит вопрос укрепления обороноспособности Украины. При этом, по его мнению, оно может сыграть роль провокации. Парламентарий опасается жертв среди мирного населения.

«Ни американский солдат и ни английский спецназовец погибать в Украине не будет, эту миссию они предоставили нам и нашим детям. На нашей земле готовится ад, и мы, украинцы, будем в нем гореть заживо», — говорится в сообщении украинского политика.

«Посмотрите в глаза своему ребенку и задайте себе вопрос: за что марионеточная власть наших детей приговаривает к смерти?» — призвал украинцев Кива.

Ранее Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Запад хочет настоящей провокации вокруг Украины. По словам главы российского ведомства, цель действий Запада состоит в попытке подтолкнуть Киев на силовую операцию на территории Донбасса. Другой вероятной причиной, как уточнил Лавров, может быть попытка заставить украинскую столицу отказаться от минских договоренностей.

Также в Германии сообщили, что пришлют Украине каски вместо оружия. Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что страна пришлет Украине 5 тыс. военных касок.

ФРГ не разрешила Эстонии поставлять Украине артиллерию немецкого производства. По словам неназванного представителя правительства ФРГ, прямые поставки немецких вооружений или их экспорт через третьи страны возможен только после получения специального разрешения от Германии, которое в данном случае пока не выдали. При этом эстонский чиновник отметил, что власти его страны все еще пытаются убедить Берлин «передумать» по этому вопросу.