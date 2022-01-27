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На Украине заявили, что напряженность в Европе снимет вступление России в НАТО

Экс-глава украинского Интерпола Куликов: вступление России в НАТО

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Бывший директор бюро Интерпола на Украине Кирилл Куликов предложил радикальный способ снять наблюдаемую в Европе напряженность, которая связана с требованием России гарантий нерасширения НАТО на Восток.

«Одно издание написало, что решением всех вопросов может стать вступление России в НАТО. Насколько я понимаю в современных условиях основная задача НАТО — это противостоять современным угрозам терроризма, режимам и тому подобное», — сказал он.

Ранее Вашингтон передал Москве ответ на ее предложения по гарантиям безопасности на европейском континенте. В настоящее время в российском МИД изучают документ.

После этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал ответ США, который был согласован с украинскими властями, верной стратегией. По его словам, американская сторона подготовила «всеобъемлющий, продуманный, основанный на фактах и аргументированный» документ.

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