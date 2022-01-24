В офисе Зеленского прокомментировали эвакуацию семей американских дипломатов

Решение США эвакуировать из Украины семьи американских дипломатов не относятся к тревожным сигналам, считает советник главы Офиса президента страны Михаил Подоляк, слова которого приводит LIGA.net.

По мнению Подоляка, власти США могли бы столкнуться с критикой, если бы не предприняли такой шаг.

Как он отметил, Вашингтон постоянно говорит об угрозе ухудшения ситуации с безопасностью, поэтому Госдепартамент должен был позаботиться о семьях дипломатов.

Подоляк призвал не превращать в «тревожные сигналы» внутренние управленческие решения властей стран-партнеров. Он выразил мнение, что происходящее существенно не повлияет на работу диппредставительств или уровень взаимодействия с ними. К тому же это решение могут пересмотреть уже в феврале.

Ранее стало известно, что США начали эвакуировать американских дипломатов с Украины.

По мнению Госдепа, Россия может напасть на Украину в любой момент.