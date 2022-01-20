МИД РФ сообщил о готовящейся провокации Запада на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в ходе брифинга, что на Украине западные страны готовят провокацию, что подтверждается сообщениями СМИ.

«К сожалению, наши опасения подтверждают последние сообщения, которые появляются в СМИ со ссылкой на официальные структуры источники и так далее. Уже несколько дней Британия военно-транспортными самолетами своих ВВС отправляет на Украину оружие. Совершенно это очевидно, уже было организовано не менее шести рейсов», — сказала Захарова.

По ее словам, на Украину пройдут поставки переносных противотанковых комплексов, которые будут применяться «в условиях городской застройки».

Помимо Великобритании, Украине, как отметила Захарова, также помогают власти Канады, которые направили «более 200 спецназовцев» под предлогом обеспечения охраны посольства.

Захарова также рассказала о данных, согласно которым, США оказали Украине помощь на сумму в $2,5 млрд за период с 2014 по 2021 год.

Ранее глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал, что допускается отправка дополнительных оборонительных вооружений на Украину.