Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Зюганов объяснил причину обращения КПРФ о признании ЛНР и ДНР 13:09
Лукашенко рассказал, что заразился «омикрон»-штаммом COVID-19 13:08
В Молдавии объявили чрезвычайное положение 13:06
Госдума приняла закон об индексации пенсий на 8,6% 13:05
В Красноярске рассказали о подозреваемых в «информационном... 12:58
Песков исключил вмешательство России во внутренние процессы в ЦАР 12:57
В США анонсировали крупнейшие учения НАТО 12:55
Великова о Туктамышевой: не ставьте на ней крест, вот если она сама поставит... 12:54
Великова считает, что состав фигуристов на ОИ сформирован по спортивному... 12:50
Песков рассказал о новых контактах Путина и Байдена 12:50

МИД РФ сообщил о готовящейся провокации Запада на Украине

Захарова: несколько дней ВВС Британии поставляют оружие на Украину

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в ходе брифинга, что на Украине западные страны готовят провокацию, что подтверждается сообщениями СМИ.

«К сожалению, наши опасения подтверждают последние сообщения, которые появляются в СМИ со ссылкой на официальные структуры источники и так далее. Уже несколько дней Британия военно-транспортными самолетами своих ВВС отправляет на Украину оружие. Совершенно это очевидно, уже было организовано не менее шести рейсов», — сказала Захарова.

По ее словам, на Украину пройдут поставки переносных противотанковых комплексов, которые будут применяться «в условиях городской застройки».

Помимо Великобритании, Украине, как отметила Захарова, также помогают власти Канады, которые направили «более 200 спецназовцев» под предлогом обеспечения охраны посольства.

Захарова также рассказала о данных, согласно которым, США оказали Украине помощь на сумму в $2,5 млрд за период с 2014 по 2021 год.

Ранее глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал, что допускается отправка дополнительных оборонительных вооружений на Украину.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть